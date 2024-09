Ineos batte Alinghi dopo aver rischiato un terribile incidente | 3-0 nella semifinale di Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)Britannia ha sbrigato la praticain una gara-3 a senso unico e si è così portata sul 3-0dellaCup:le due nitide affermazioni ottenute ieri pomeriggio, Ben Ainslie e compagni si sono ripetuti contro gli svizzeri e hanno così rafforzato il proprio vantaggioserie al meglio delle nove regate (chi ne vince cinque si qualifica all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti). Il testa a testa non ha nei fatti avuto luogo nelle acque di Barcellona, visto che tutto si è deciso in fase di pre-partenza: l’equipaggio elvetico si è infatti reso protagonista di una bruttissima manovra per evitare untra le due barche, ha sbandato pesantemente e ha spanciato, la parte destra dello scafo è finita brutalmente in mare e la caduta dai foil è stata inevitabile.