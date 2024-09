Grande Fratello 2024 ritorna la diretta 24 ore | tutti gli appuntamenti della settimana

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Lunedì 16 settembre prende il via la diciottesima edizione del reality show di Canale 5, ecco tutte le novità rispetto alla precedente stagione. Domani, lunedì 16 settembre, prende il via il, diciottesima edizione del programma, la sesta condotta da Alfonso Signorini. Anche quest'anno il reality show è pronto a sorprendere il pubblico con un mix di volti noti e concorrenti comuni. Il cast è stato completamente rivelato nelle scorse settimane. Al fianco di Signorini ci saranno Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, Rebecca Staffelli sarà la voce del web. Le novità delAl centro del format, come sempre, le storie personali dei protagonisti, che vivranno fianco a fianco all'internofamosa Casa. Alcuni di loro sono già ben conosciuti