Giro Sforzato a Morbegno in cantina

(Di domenica 15 settembre 2024) Se a Tirano proprio ieri è andata in archivio l’edizione 2024 di Eroico Rosso, il Wine Festival dedicato al principe dei vini di Valtellina,inrilancia, proponendo per l’ultimo fine settimana di settembre e i primi due di ottobre la novità del. Degustazioni e prodotti tipici in primo piano, ma anche scoperta di luoghi e storie del territorio grazie all’app Artplace. "Uno strumento importante di promozione per un percorso immersivo nella città – ha osservato il sindaco diPatrizio Del Nero - per fare in modo che l’evento abbia una ricaduta in termini turistici e che ne tragga beneficio l’intero tessuto economico". L’abbinamento, insomma, sarà soprattutto tra i vini e, una cittadina pronta a svelarsi nei suoi angoli più nascosti, che rivela la bellezza dei suoi palazzi.