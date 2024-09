Frech-Gadecki oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Magdalenase la vedrà contro Olivianella finale del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località messicana. Entrambe sono riuscite a ribaltare il pronostico in semifinale battendo in due set le rispettive avversarie. La top cinquanta polacca ha sbarrato la strada alla francese Caroline Garcia, testa di serie numero quattro, mentre la qualificata australiana ha sconfitto la colombiana Camila Osorio. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche, in virtù della maggiore esperienza a certi livelli, partirà leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Si prospetta in generale una sfida decisamente tesa tra due tenniste che vanno alla caccia del loro primo titolo sul circuito maggiore.