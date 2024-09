Festival dell’ingegneria al Politecnico | viaggio tra i laboratori al Campus Bovisa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Milano – Dallo studio dei materiali ai campi magnetici. Il vento, la luce. Le onde sonore. Origami tecnologici e biomedicina. Le missioni nello spazio e la guida autonoma. Tutto quello che ci circonda, anche se non lo vediamo, ha in qualche modo a che fare con l’ingegneria. “Non sapevo bene cosa aspettarmi quando mi sono iscritta all’università, ero appassionata di spazio, volevo essere come Samantha Cristoforetti, ma avevo dei dubbi. Non sapevo di essere altezza. Mi sono buttata e ho scoperto un mondo bello”. Marta è all’ultimo anno della triennale e ora insieme ai suoi colleghi realizza droni ad ala fissa in fibra di carbonio. Progettare Ilinternazionale, in corso aldeldi Milano, traccia una traiettoria che porta ad immaginare un futuro che sembra avveniristico, ma che è possibile. In questa traiettoria, c’è Marte.