Emily in Paris o Emily in Rome? Tutto quello che c' è da sapere sugli episodi romani della serie

(Di domenica 15 settembre 2024) Da Parigi a Roma: luoghi, attori e svolte di una stagione che pensa già alla prossima (restando nella Capitale?). In streaming su Netflix.inin? È questo il problema. Come definire altrimenti scherzosamente l'approdo in Italiacomedy Netflix creata da Darren Star con protagonista Lily Collins, che è arrivata con la seconda metàquarta stagione in piattaforma. In cinquediin4 parte 2 ne sono successe di tutti i colori, dal clima rigido delle festività natalizie siamo arrivati alla ben più mite primavera con una location inedita: la capitale italiana. Il pretesto per(e parte dei personaggi) a Roma? La nostra indomita protagonista ritrova ad una partita di polo - dove