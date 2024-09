Calcio poker del Napoli a Cagliari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 20.25 Ildi Conte dilaga a(0-4) e balza in testa alla classifica (quota 9,un punto su Juventus e Torino) Una sconfitta pesante per i padroni di casa che fino al raddoppio partenopeo avevano giocato una buona gara. Illa sblocca al 18' con un tiro di Di Lorenzo, deviato imparabilmente da Mina. Nella ripresa un ottimo(traversa di Marin al 56' Piccoli pericoloso).Ma al 66' arriva il ko per la squadra di Nicola: Lukaku lancia Kvarashkelia per il raddoppio.Tris di Lukaku efirmato da Bongiorno di testa.