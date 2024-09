Cagliari-Napoli 0-1 | il gol di Di Lorenzo – Video

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilpassa in vantaggio contro ilgrazie al gol di Di. Scopri come è arrivato il gol del capitano degli azzurri. Gli azzurri passano in vantaggio agrazie alla rete del capitano Giovanni Di. Ilsblocca la partita con un tiro di Didal limite dell’area, un sinistro che sembrava non particolarmente pericoloso, ma che è stato deviato da Mina, mettendo fuori causa il portiere Scuffet. L’assist decisivo è stato fornito da Romelu Lukaku. Guarda ildel gol qui sotto. L'articolo0-1: il gol di Diproviene da Calcio, notizie supiu.com.