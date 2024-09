Beautiful anticipazioni dal 15 al 21 settembre 2024 | Ridge vuole che R J diventi uno stilista

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 15 settembre 2024) © Us MediasetIl ritorno a casa di R.J. è al centro delle puntate settimanali di. Al settimo cielo per avere nuovamente il figlio al suo fianco,cerca infatti di convincere il ragazzo ad intraprendere la carriera di, ma il ragazzo non nesapere. R.J. si sente infatti completamente realizzato dal suo lavoro di influencer di viaggi. Maggiori info nelleche seguono.è in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.45 (la domenica alle 14) e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da domenica 15 a sabato 21Puntata domenica 15: Jack nondifendere Sheila Jack dice a Sheila di non essere disposto ad aiutarla come suo avvocato penalista.