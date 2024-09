Azienda storica a rischio | Ilma potrebbe chiudere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) GAVIRATE (Varese) Un’che rischia die 130 dipendenti in attesa di conoscere il loro futuro. C’è preoccupazione a Gavirate per la crisi dellaPlastica, realtà attiva nel settore automotive dove le difficoltà sono iniziate un paio d’anni fa. Nelle scorse ore è partita la mobilitazione dei lavoratori con uno sciopero e un presidio. È il segretario generale della Ficltem Cgil di Varese Davide Maragna a ricostruire gli ultimi passaggi. "Per ridurre i costi un anno fa c’è stato un licenziamento collettivo che ha coinvolto dieci persone, con accompagnamento alla pensione su base volontaria. Ma due mesi dopo l’ha aperto un concordato per un piano di rientro dei debiti. In questi casi il Tribunale congela le spese extra e i lavoratori non hanno potuto ricevere la buonuscita prevista come incentivo all’esodo".