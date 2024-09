Auto Tavares | sarebbe surreale cambiare ora le regole europee su CO2

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) Milano, 15 set. (askanews) –ora lesulle emissioni di CO2, come chiedono alcune casemobilistiche. Lo ha affermato Carlos, Ceo di Stellantis, in un’intervista a Afp. Secondo un documento informale pubblicato dalla stampa, l’Associazione europea dei costruttori dimobili Acea (che comprende Volkswagen e Renault, ma non più Stellantis) chiede alla Ue di attivare una rara procedura d’emergenza per rinviare di due anni l’applicazione, prevista per il 2025, delle sue norme più severe sulle emissioni di CO2. Norme che impongono alle aziende di vendere più modelli elettrici pena incorrere in pesanti multe. Ma il mercato dell’elettricità in Europa non è cresciuto come ci si aspettava negli ultimi mesi, soprattutto a causa dell’abolizione dei sussidi all’acquisto in Germania.