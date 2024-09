Totò Schillaci migliora la famiglia | Sta lottando per riprendersi prima possibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 settembre 2024 –no le condizioni di, l’ex attaccante di Juve, Inter e della Nazionale, ricoverato da sabato scorso presso l’Ospedale Civico di Palermo. Lo confermano i medici del reparto di pneumologia e gli stessi familiari dell’eroe di Italia ‘90, in una storia su Instagram. “, Barbara e laringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera – si legge nell'aggiornamento social sulle condizioni del capocannoniere –. Le sue condizioni continuano are.stacon tutte le sue forze peril”. L’ax calciatore, che negli ultimi anni ha subito due interventi per un tumore al colon, avrebbe anche contratto una polmonite che ha portato i sanitari a disporre flussi di ossigeno per facilitare la respirazione.