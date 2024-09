Tolentino A Montecchio in cerca di riscatto Recuperato Moscati ecco Naddeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo la falsa partenza casalinga contro il Montefano (0-1, rete di Guzzini allo scadere), ilha lavorato molto bene in settimana per recuperare forze fisiche e mentali in vista della prima trasferta stagionale sul campo del. Domenica è mancato il gol, ma stavolta mister Passarini può recuperare il centravantiche ha scontato l’iniziale turno di squalifica. Sarà una freccia in più al suo arco. Come l’ultimo arrivo in casa cremisi: Stefano, pure lui un attaccante. Si tratta di un interessante classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Bologna e già in forza al Giffoni Casali, al Real Palomonte e all’Ebolitana. Contro il Montefano ha disputato uno spezzone di partita, mostrando buone qualità tecniche, anche se poi ha fallito il calcio di rigore che si era procurato in un’azione di gioco.