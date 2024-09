Stretto di Messina | il ponte tra mondo e fantasia di Gaetano Pesce

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 14 settembre 2024) Dal progetto-arabesco per unire la Calabria e la Sicilia alle poltrone- ritratto. O quelle fatte imitando gli spaghetti. L’architetto-designer ha lasciato un segno, intelligente e divertente, nella creatività italiana, utilizzando strumenti del riprodurre in serie per realizzare «pezzi unici». Dove l’arte della memoria incontra la contemporaneità. Se ne è andato nell’aprile scorso il più libero, il più fantasioso, il più originale architetto italiano dopo Carlo Scarpa. Incontrai la prima voltaa Los Angeles, presentando una mostra, organizzata da Francesca Valente. Saranno stati 15 anni fa. Lui arrivò da New York, agile, rapido, luminoso. Diventammo subito amici. Lo ritrovai poco dopo a Milano, chiamato alla Triennale da Davide Rampello.