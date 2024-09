Siamo ufficialmente entrati nell’era della temutissima AI generale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 14 settembre 2024) Ne avevamo parlato alcune settimane fa, proprio mentre da OpenAI trapelavano voci su un misterioso progetto chiamato Strawberry. Oggi quelle voci si sono tramutate in realtà, con il rilascio delle prime due versioni di una famiglia di modelli di linguaggio AI chiamata o1. Non ci si era mai avvicinati così tanto al concetto di intelligenza artificialee questa improvvisa accelerazione non può far altro che far sorgere dubbi e preoccupazioni. Anche perché, i modelli OpenAI o1 sono in grado di ragionare come un essere umano, soprattutto per quel che riguarda le cosiddette materie “STEM” come la matematica e le scienze. I primi risultati, infatti, sono stati sorprendenti. Anche se ci sono ancora molti limiti. E non solo riguardanti il suo utilizzo.