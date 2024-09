Serie A Milan-Venezia | C' è Abraham dal 1' e tornano Theo e Leao Orari e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)o, 14 settembre 2024 – Riscatto è la parola d’ordine che risuona tra le pareti di Casada quasi due settimane. Ildi Paulo Fonseca è infatti ancora a secco di vittorie dopo tre turni di campionato e questa sera dovrà giocoforza cercare il suo primo successo nell’anticipo in programma a San Siro alle 20.45 (match in diretta su DAZN e Sky Sport) contro il neopromossoper poi pensare al delicato esordio di Champions contro il Liverpool: “Dal momento che non abbiamo vinto le prime tre partite, adesso ogni gara è importante - ha spiegato Fonseca alla vigilia -. Come sempre mi sento fiducioso, ma sarà fondamentale vincere. A Liverpool e al derby penseremo dopo. Dobbiamo restare concentrati sul presente”. La Curva Sud ha proprio ieri manifestato il suo disappunto dopo l’avvio tentennante dei rossoneri ma questa sera sono attesi oltre 70.