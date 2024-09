ScreenRadio Weekly 14 settembre 2024 tutti i podcast della settimana

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 14 settembre 2024) Torna ilcome ogni finediil programma che raccoglie i nostri show più amati. Nel menù di oggi c’è l’approfondimento di Giuseppe Grossi dedicato ad Alien: Isolation. Forse il videogioco è la cosa più appassionante dell’universo di Alien, dopo Alien. A seguire nel nostro best of c’è l’episodio di Dobbiamo parlare, a cura di Giacomo Lenzi, dedicato a un grande autore, Jeremy Saulnier, autore di un film che in molti hanno ribattezzato il nuovo Rambo, ovvero Rebel Ridge, disponibile su Netflix. Ovviamente, c’è molto di più e lo spieghiamo nel dettaglio. Infine, sempre Giuseppe Grossi ci racconta una favola sconosciuta ai più, quella del primo film di Shrek che però nessuno ha mai avuto modo di guardare. Perché questo sia successo è una storia tanto appassionante quanto quella dell’adorabile orcoDreamworks.