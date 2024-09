Scompare con la figlia di 3 anni Susanna Recchia ha lasciato in casa cellulare e documenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024), una donna di 45, è risultata scomparsa a Miane (Treviso). La donna, che era uscita dicon ladi 3, ha fatto perdere le sue tracce insieme alla bambina. Le ricerche sono attualmente in corso.è alta circa 165 cm, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra. Leggi anche: Wisconsin, trovati resti umani nel bosco: appartengono al bambino scomparso Elijah Vue È scomparsa dalla sua abitazione nella serata di ieri, venerdì 13 settembre, a bordo di un’autovettura Volkswagen Tiguan bianca con targa FJ255VE. Chiunque avvistasse la donna è invitato a contattare il 112 per fornire informazioni utili. La Prefettura ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse.