Schianto tra più macchine | è tragedia muore giovanissimo

(Di sabato 14 settembre 2024) Un tragico incidente mortale si è verificato alle 2:00 del mattino sulla strada provinciale 29, che collega Battipaglia a Olevano sul Tusciano. L’impatto ha causato la morte di un giovane di 27 anni, identificato come D.L., residente a Olevano sul Tusciano, che è deceduto sul colpo. Dinamica dell’incidente e primi soccorsi Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’auto guidata dal giovane, a bordo della quale viaggiava anche la sua fidanzata, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. Quest’ultima era occupata da due donne. L’impatto è stato fatale per il giovane conducente, mentre le tre donne coinvolte sono state immediatamente trasportate in ospedale. Nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita, ma hanno riportato diverse ferite.