Schianto nel Cesenate muore Laura Galassi

(Di sabato 14 settembre 2024) L’auto con le ruote all’aria si vede da lontano, oltre le transenne che chiudono la strada bagnata dalla pioggia. Intorno ci sono i mezzi della polizia locale, il camion dei vigili del fuoco e, purtroppo, ancora un telo bianco. L’incidente ieri alle 11 all’altezza dell’intersezione tra le vie San Giorgio e Pozzo in corrispondenza della frazione di Bagnile, nel. La vittima,, nata Ravenna nel 1962 e residente a Montaletto, era alla guida di una Volkswagen Polo e dai primi riscontri pare stesse procedendo in direzione di San Giorgio. La donna abitava a poca distanza dal luogo in cui si è verificato l’incidente: la frazione cervese di Montaletto è confinante col territorio comunale di Cesena.