Schianto in autostrada è morto sul colpo!

(Di sabato 14 settembre 2024) Calatabiano – Nella notte scorsa, intorno alle 2, un drammatico incidente si è verificato al chilometro 42 dell’A18, in direzione Messina, coinvolgendo un SUV Fiat Freemont. Il sinistro è avvenuto nel tratto che attraversa il territorio di Calatabiano, poco prima dello svincolo per Giardini Naxos. La vittima, un uomo di 52 anni residente a Spadafora, si trovava alla guida del veicolo quando, presumibilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha invaso anche la corsia opposta, terminando la sua corsa contro il guard-rail in unoviolento. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. L’uomo è deceduto pochi minuti dopo l’incidente a causa dei gravi traumi riportati.