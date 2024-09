Sassuolo Pericolo Carrarese neroverdi avvisati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)Nel calcio la proprietà transitiva non funziona granché, e può anzi portare a grossolani errori di prospettiva. Tuttavia, se utilizzata come pretesto di analisi in un contesto limitato, può fornire qualche indicazione, come nel caso del calendario che, sinora, per tre volte su quattro ha messo di fronte ile la– che si sfideranno domani in Toscana – agli stessi avversari, prima della sosta del campionato. Una coincidenza abbastanza curiosa che vale la pena sviscerare. Laha affrontato Cesena alla prima giornata, Cremonese alla seconda e Catanzaro alla quarta, sfide disputate tutte in trasferta e che si sono risolte in altrettante sconfitte.