Re Carlo III chiamerà il principe Harry per il suo 40esimo compleanno ma il principe William non ne vuole sapere | i tabloid smentiscono il riavvicinamento

(Di sabato 14 settembre 2024) Si riducono al lumicino le speranza di untra i due fratelli più chiacchierati del mondo: ile il fratello. Domani, domenica 15 settembre, il secondogenito di ReIII e della compianta Lady Diana compirà 40 anni. In molti scommettevano su una telefonata di auguri da parte del, ma ciò non avverrà. Quel che può confermare il Daily Mail, invece, è che proprio il Re è pronto a chiamare su Skype il figlio, ormai in pianta stabile a Montecito, in California, con Meghan e tutta la sua famiglia. “I due fratelli non si parlano nemmeno e da anni ormai”, ha scritto il Daily. Seproprio non ne vuol, da quello che è emerso, secondo fonti ben informati, è che ReIII preferisce parlare col figlio via Skype e non al telefono, in modo da vedere anche gli adorati nipotini Archie e Lillibet.