Pisano lascia la Lega Lettera al vetriolo Duro attacco a Conti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Salvatore, ex presidente della Port Authority di Pisa dice addio alla. E lo fa nel giorno in cui il Carroccio lo mette "sotto processo" per le sue esternazioni seguite alla decadenza dall’incarico alla guida della municipalizzata che gestisce la darsena pisana e il canale dei Navicelli, dopo uno scontro con il precedente consiglio di amministrazione. Posizioni che con il passare del tempo sono diventate sempre più nette e critiche nei confronti del sindaco Michelee del deputato Edoardo Ziello, prima tra i principali sponsor dello stessoe con il tempo divenuto acerrimo nemico.