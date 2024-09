Paradiso | spaghetti con ketchup madre single figlia teen e dramma in arrivo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) Sembrerebbe una storia tutta al femminile Paradise Garden di Elena Fischer (Gramma Feltrinelli). Non solo perché ladella protagonista, Billie, muore alla prima riga del romanzo e si capisce subito che il libro ruoterà intorno a questa scomparsa, traumatica e imprevista, ma anche perché Billie ha 14 anni, è una bambina sulla soglia dell’età adulta e il giorno in cui suamuore – come in un passaggio di consegne – le viene per la prima volta il ciclo. Marika, la mammadi Billie, è poco borghese, colorata, sboccata e anticonformista. E Billie l’adora. L’esistenza delle due donne, il loro rapporto quasi simbiotico, viene però travolto dall’dall’Ungheria di un’altra donna, la nonna, bigotta e dispotica. Billie e Marika non la sopportano. E infatti tutto precipita.