Nicola | Possibile che Gaetano parta titolare è altamente motivato

(Di sabato 14 settembre 2024) Davide, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del prossimo match contro il Napoli, in programma domenica alla Unipol Domus.: «Apprezzo i complimenti di Conte, non vedo l’ora di potergli dare ragione» La condizione dei Nazionali «I Nazionali sono rientrati tutti, King e Lapadula sono rientrati giovedì. E’ rientrato prima Mina perché era squalificato, ed abbiamo potuto lavorare bene con lui. Stanno tutti bene e contenti di aver rappresentato la squadra della propria nazione». Fine del mercato «Sono contento che sia finito il mercato, almeno si parla di gioco e di campo» . Che partita sarà con il Napoli «Partita molto difficile sia per l’avversario che l’allenatore che io apprezzo particolarmente. Si vede già che è una squadra che ha le caratteristiche di Conte, partita dove noi dovremmo essere molto competitivi.