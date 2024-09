Monza-Inter Asllani più altre 5 novità! Probabile formazione – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Vigilia di, match valido per la quarta giornata di Serie A. Inzaghi prepara dei cambi, con Kristjanfavorito a centrocampo. La. START – Oggi riparte il campionato, con l’che sarà di scena domani sera aallo stadio Brianteo. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver raccolto sette punti nelle prime tre giornate, si preparano ad un ciclo sicuramente duro ma anche moltoessante: dopo la sfida al, i nerazzurri voleranno a Manchester, per sfidare il City in Champions League, e poi ritorneranno in Italia per affrontare i cugini del Milan al derby. Insomma, una settimana non banale per i campioni d’Italia. A tal proposito, Inzaghi cambierà qualcosina ruotando diversi giocatori. Nellastilata dal Corriere dello Sport spuntatitolare in regia. Con lui altri cinque cambi.