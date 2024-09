Le coop sociali in rivolta | Contratti non rispettati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) PERUGIA – Alcune luci e molte ombre: a 7 mesi dall’entrata in vigore del nuovo contratto nazionale di lavoro dellaerazione sociale, in Umbria solo una piccola parte dei "committenti", ovvero stazioni appaltanti pubbliche, ha adeguato ie recepito le novità normative. A denunciarlo è l’Osservatorio regionale dell’Umbria su appalti ed accreditamenti, formato da centralierative (Lega, Conferative, Agci) e organizzazioni sindacali (Fp Cgil, Fp e Fisascat Cisl, Uil Fpl e Uiltucs), che ieri nel corso di una conferenza stampa ha presentato un report sul "riconoscimento del valore dellaerazione sociale". In Umbria sono 280 leerativeattive, che erogano complessivamente servizi per un valore di 260 milioni con 9.500 addetti. Per leerativeil nuovo contratto determina nel 2024 un incremento del costo del lavoro di 12 milioni di euro.