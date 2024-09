Ladra ruba le piantine dai vasi del ristorante thailandese Signorina restituiscile o mettiamo la tua foto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Milano, 14 settembre 2024 – Quellevere, messe come decoro del dehors delThai Square, erano in effetti tentatrici. Giovani, fresche, in un momento di rigogliosa crescita. E a qualche appassionato (anzi, come vedremo, appassionata) di giardinaggio e balconi fioriti, non è parso vero di trovarsele a portata di mano mentre era di passaggio in via Cenisio. Detto, fatto. Quando i titolari del locale hanno alzato le saracinesche questa mattina, si sono trovati coispogli. Lesparite. È così scattata un’indagine interna Mani e occhi alle telecamere della videosorveglianza, ed ecco laarmata di attrezzatura per il giardinaggio mentre è all’opera attorno ai. Cosa fare? I titolari delci hanno pensato un attimo. Poi la decisione. Al di là del valore economico, a pesare è stata l’inciviltà del gesto.