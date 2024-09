Il tribunale di Forlì archivia il caso sui saluti romani e il bambino vestito da balilla a Predappio | tutti assolti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 14 settembre 2024) Ildiha emesso una sentenza di non luogo a procedere per gli accusati di apologia del fascismo, assolvendoe dodici gli imputati coinvolti nelle celebrazioni del centenario della marcia su Roma ail 30 ottobre 2022. Gli imputati erano stati accusati di aver partecipato a manifestazioni che ostentavano simboli e gesti associati al disciolto partito fascista, secondo quanto previsto dalla legge Mancino, che mira a reprimere l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali. La decisione arriva a seguito della recente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, che ha ristretto l’ambito di applicazione delle norme relative al saluto romano e ad altre esibizioni di nostalgia fascista.