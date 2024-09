Granata Sarà una partita tosta e sporca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Prove d’alta classifica? I numeri direbbero questo della trasferta odierna del Pontedera sul terreno della Vis Pesaro. Dopo 3 giornate ie i marchigiani sono appaiati in quarta posizione (virtualmente in quinta se la Torres, che ha due punti e una gara in meno, batterà il Milan Futuro) con sei punti, figli obbligati di due vittorie e una sconfitta. Figurarsi però se Alessandro Agostini vuol sentir parlare di alta classifica dopo appena 270’ di campionato. L’allenatore del Pontedera quasi non ci lascia finire la frase: "Noi la classifica non si guarda mai, lo faremo solo alla fine del campionato. Quindi sulla gara con la Vis Pesaro non faccio un discorso di alta classifica, ma di due squadre che hanno iniziato benino e che ora si incontrano in unache credo, difficile e complicata.