Golf | Patton Kizzire scalza Lipsky e va al comando del Procore Championship

(Di sabato 14 settembre 2024) Si è chiuso nella notte il secondo giro al, primo appuntamento della fase autunnale del PGA Tour, successiva a tutto il percorso della FedEx Cup. In testa c’è: il trentottenne dell’Alabama sale a -13 con il 65 delle seconde 18 buche. Detto del fatto che la top ten ha larghissime tracce a stelle e strisce, loto dalla vetta è David, che gira in 67 (-5) e rimane a un colpo di distanza, mentre Patrick Fishburn piazza una notevole scalata di sei posti ed è terzo a -11., Matteo Manassero balza aldell’Irish Open al termine di un super secondo round. Bene anche Celli Quarti assieme, e con recupero importante, J.J. Spaun e Matt Kuchar: per entrambi -10 e 18 e 33 posti recuperati. Sesto da solo il favorito della vigilia, Sahith Theegala, a -9, mentre Wesley Bryan, Kevin Tway e il portoricano Rafael Campos sono settimi a -8.