Fino a tre anni fa i club in Turchia rischiavano il collasso oggi possono ingaggiare Osimhen a sei milioni l’anno

(Di sabato 14 settembre 2024) Sul Foglio, Marco Gaetani si chiede come sia possibile che il calcio inpossa permettersi distelle da tutta Europa. Un dubbio motivato anche dal fatto che “non più tardi di trefa, il calcio turco pareva prossimo al“. Stava per fallire per via della “svalutazione della lira turca, del Covid, e di un certo malcontento da parte dell’esecutivo“. Avevano iniziato a spendere meno, poi negli ultimiil boom di grandi nomi. Mauro Icardi, Edin Dzeko, Ciro Immobile e, con un colpo a sensazione, persino Victorche al Galatasarayguadagna sei. Inrisparmiano sui cartellini, in contrasto con la necessità teorica di fare player trading Appare quanto meno bizzarro la mole di investimenti, soprattutto in termini di ingaggi, se si considerano alcuni aspetti.