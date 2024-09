Economia cinese in affanno | a rischio l’obiettivo di crescita del 5% I prezzi delle case scendono al ritmo più sostenuto dal 2014

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) L’continua a perdere colpi. I dati di agosto, daiai consumi, hanno confermato come gli ingranaggi della locomotiva asiatica si stiano inceppando. Mettendo adi centrare il target ufficiale diper il 2024, fissato da Pechino “intorno al 5%”, e rappresentando una minaccia per l’globale che ha nella Cina un gigantesco mercato di sbocco. Lo scorso mese, ha reso noto l’ufficio di statistica, isono scesi alpiùdal(-0,73% lenuove e -0,95% quelle usate), confermando i timori di deflazione e lo stato di crisi del settore immobiliare, impermeabile ai tentativi del governo di stimolare la domanda tagliando i tassi sui mutui e le limitazioni per gli acquirenti. Così, con valori in flessione, chi cerca casa sarà incentivato a rinviare l’acquisto per spendere meno.