Corigliano d’Otranto | doppio set doppio set con Vito De Lorenzi e Giuliana de Donno Sinfonie rurali

(Di sabato 14 settembre 2024) Di seguito il comunicato: All’Art&Lab Lu Mbroia in Via Vicinale di Sternatia aprosegue anche nel mese di settembre la programmazione della rassegna. Sabato 14 settembre (ore 21:30 – ingresso con contributo soci 5 euro)set con il percussionistaDee l’arpistade. Prima dei live sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure, dolci e frutta, sorseggiando birre e il vino delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano. Info e prenotazioni lumbroia@massimo.it – 3381200398. La serata prenderà il via con il concerto/spettacolo “Sonu 220V” diDe, evoluzione del precedente “Sonu”. La ciclicità caratterizza le composizioni originali, ispirate alle musiche di tradizione orale, sia di matrice colta che popolare di vari luoghi del mondo.