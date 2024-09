Cittadella-Catanzaro oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Tombolato valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo la sconfitta rimediata nella gara d’esordio contro la Salernitana, sono riusciti ad invertire la rotta portando a casa due vittorie e un pareggio e ora non hanno intenzione di fermarsi., come seguire il match Avvio di stagione complicato per la squadra guida Fabio Caserta, che nell’ultimo turno prima della sosta è riuscita a conquista la sua prima vittoria stagionale contro la Carrarese. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 settembre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.