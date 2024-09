Arezzo-Legnago 1-0 | una vittoria di misura con tante ombre

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 14 settembre 2024) Tre punti e basta! Non c’è molto altro da salvare da questa partita. Anzi, è bene iniziare ad analizzarla oltre il risultato, ottimo ma ingannevole. Le immagini della! L’parte subito forte, forse troppo, al limite della frenesia. Già al primo fallo laterale i giocatori amaranto chiedono ai raccattapalle di velocizzare il recupero del pallone, segno inequivocabile della grande voglia di sbloccare subito il risultato. Tuttavia, come già successo nelle gare precedenti, i ragazzi di Troise riescono a creare gioco fino ai 16 metri avversari, per poi perdersi ogni volta che si tratta di trovare l’ultimo passaggio e il tiro verso la porta. Il, arrivato adcon tre sconfitte nelle prime tre gare, desidera il pareggio come fosse oro. Gli ospiti si difendono bene, concedendo pochi spazi agli amaranto e avventurandosi sporadicamente verso la porta difesa da Trombi.