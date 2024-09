Uomo precipita da un balcone a Pomezia | grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’è caduto dal quarto piano mentre cercava di calarsi da un, trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma Un drammatico incidente si è verificato oggi a. Un, ancora non identificato, èto daldi un appartamento al quarto piano intorno alle 14:00, mentre cercava di calarsi. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che l’stesse tentando di scappare dopo aver sentito il rientro del proprietario dell’abitazione. A seguito della caduta, l’è stato trasportato in gravi condizioni all’Sant’Anna e, data la gravità delle lesioni riportate, sarà trasferito all’San Camillo di Roma. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’incidente.