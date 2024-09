Un fiore per Nourdune Naziki detto Said vittima a Viareggio di propaganda e razzismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non si chiamavaMalkoun e non era algerino. Il vero nome dell’uomo che è stato schiacciato contro una vetrina da un Suv Mercedes guidato da Cinzia Dal Pino, un’impreditrice di, era, aveva 52 anni ed era marocchino (lo riporta il Tirreno). Domani (sabato 14 settembre alle 17) ci sarà una camminata che partirà dal Comune die arriverà al marciapiede di via Coppino dove sarà deposto un. Scrivono le organizzatrici della camminata Forum per la Versilia che vogliono esprimere “umana solidarietà pere un doveroso cordoglio alle sorelle, ai parenti e agli amici” e aggiungono che “è doveroso che tutta la nostra comunità rifletta e si assuma la responsabilità per la non accoglienza die dei tanti, di chi vive ai margini e in assoluta povertà”.