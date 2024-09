Spaventoso incidente in autostrada | Tutto bloccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Oggi, venerdì 13 settembre, unsi è verificato sulla A1, causando notevoli disagi al traffico. Un tir che trasportava automezzi ha perso il controllo sull'per cause ancora da accertare. Nell'impatto sono rimasti coinvolti anche un camioncino e un carrello elevatore. L'è avvenuto al chilometro 524, in direzione sud, nei pressi di Nazzano. Le autorità hanno chiuso l'per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione.