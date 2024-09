Sconto del 68% sui contributi previdenziali Ma l’Inps non li calcola così ci tocca pagarli Poi aziende ‘salve’ ma solo per altri tre mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Noni campi devastati dall’alluvione dello scorso anno, interi raccolti andati perduti, macchinari ricoperti di fango e piantagioni da ripristinare. Sulla testa degli agricoltori romagnoli incombono tasse che non avrebbero dovuto pagare. "La legge 101, entrata in vigore il 12 luglio di quest’anno, sancisce per le imprese agricole colpite dall’alluvione la riduzione del 68% dei premi e deidi quest’anno", spiega il vicepresidente di Confagricoltura Forlì-Cesena, Alberto Mazzoni (nella foto), che a sua volta ha un’azienda agricola. Una norma che è già prevista per chi lavora in alta collina e montagna, e che il legislatore ha voluto estendere a tutte le altre che lavorano in pianura, ma che hanno subìto le esondazioni: invece di pagare 100, si paga 32. Questa norma consentirebbe di mantenere una certa liquidità in capo agli agricoltori.