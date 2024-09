PerAspera la ’stranezza’ nel museo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Ma tu con chi stai parlando?". Ecco cosa hanno chiesto MariaDonnoli e Ennio Ruffolo, alla direzione diFestival, agli artisti che porteranno a Bologna per la 17esima edizione dal 16 al 22 settembre danza, musica,teatro. "Era il modo migliore per costruire dei dialoghi – spiega Donnoli – ed ecco così nascere la programmazione dentro spazi semprenuovi che quest’anno porteranno il pubblico anche al Davia Bargellini, dove si compirà un attraversamento in ottica queer conprotagonisti i presepi e le marionette". Ma ecco una definizione che non è chiara a tutti, forse: queer significa eccentrico, strano,bizzarro, anche se molte persone collegano il termine solo allaquestione di genere.