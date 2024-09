Napoli Chiaia | Perseguita la ex anche davanti la scuola frequentata dai figli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024): arrestato 47enne per atti persecutori verso l’ex moglie, minacce e insultiaipiccoli Un 47enne diè stato arrestato dai Carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli per atti persecutori, commessi nei confronti della moglie, con cui si era recentemente separato.Non accettando la decisione di interrompere la relazione, l’uomo avrebbe iniziato are la sua ex. Seguendola in ogni spostamento, minacciandolaaipiccoli.La situazione è degenerata in mattinata, quando la donna ha accompagnato i bambini ae si è ritrovata l’ex maritoall’istituto. Il 47enne ha iniziato a insultarla, a minacciarla di morte. La donna, poco prima che l’uomo si allontanasse, ha avuto la prontezza di fotografarlo e si è rivolta ai Carabinieri.