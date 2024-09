Lazza e Laura Pausini insieme nel singolo Zeri in più Locura | testo video e significato

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si intitola “in più” () il brano che segna la collaborazione tra. Il rapper multiplatino per il primodella nuova era musicale “” ha avuto l’onore e il privilegio di duettare con la regina indiscussa della musica italiana che per la prima volta ha deciso di prestare la sua voce ad un progetto rap., “in più” () è il nuovoDa venerdì 13 settembre 2024 arriva in tutte le radio e piattaforme streaming il nuovodidal titolo “in più” (). Si tratta di un vero e proprio debutto per lanella musica rap dopo aver conquistato le platee italiane ed internazionali con canzoni pop.