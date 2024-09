La città diventa un set | si gira con l’Arcuri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ciak sianche a Jesi dopo Ancona, Osimo e Filottrano. Da meroledì la troupe del film ‘Tradita’ con Manuela Arcuri per la regia di Gabriele Altobelli e la produzione della Mattia’s film è approdata indove resterà fino a fine settembre. Oggi il cast sarà impegnato are all’interno dei locali di una ditta privata situata nella zona industriale e mercoledì il centrosi è colorato di romanticismo con una scena notturna tra i due protagonisti Manuela Arcuri e William Levy, lungo Corso Matteotti impegnando il tratto compreso tra liceo classico Vittorio Emanuele II e Piazza della Repubblica. Realizzato un piccolo "accampamento" per gli operatori e per il cambio degli attori nelle immediate vicinanze del set. Di qui le modifiche alla viabilità in centro.