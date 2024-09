Kvaratskhelia battuto ma c’è un altro MVP del Napoli che ruba la scena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Khvichanon è riuscito a conquistare il primo premio MVP del mese, ma c’è uncalciatore delchelain Serie B Al termine delle prime tre giornate di Serie A, i tifosi hanno potuto votare il loro MVP del mese di agosto e tra i candidati figurava anche Khvicha. A ricevere il premio, però, sarà Marcus Thuram, che hatra gli altri anche Vlahovic. Ilpuò consolarsi però con unMVP di sua proprietà. Infatti, in Serie B ha stupito per rendimento e gol segnati il talento classe 2003 Antonio Vergara, prestato nuovamente alla Reggiana per unanno. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile azzurro e dopo svariati anni in Campania ha iniziato un percorso nuovo, sempre in prestito, prima alla ProVercelli e poi in Emilia Romagna. Al suo secondo anno alla Reggiana è diventato un elemento titolare.