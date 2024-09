Kübler e il dramma dei giocatori daltonici | Provateci voi a giocare non distinguendo i colori delle maglie

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Uno guarda ledai mille, anche molto diversi da quelli storici e non si pone il problema: chi è daltonico come fa? Metti Lukasè un giocatore del Friburgo, ha 32 anni e ha già giocato 150 partite in Bundesliga. Spesso non capiva a chi dover passare il pallone. Perché è uno degli oltre 3,5 milioni di tedeschi che soffrono di deficit nella visione dei. Ne sono affetti un uomo su 12 e una donna su 200, nel mondo. Colpa è solitamente di un difetto genetico congenito. La Süddeutsche Zeitung ha provato ehm a vederci chiaro. Lukasha la forma più comune, confonde il rosso e il verde. Nella vita di tutti i giorni, dice, ci sono diversi ostacoli: “Da adolescente compravo un paio di scarpe da ginnastica e a casa ero entusiastabellissime scarpe grigie. Mio fratello poi mi diceva che erano marroni. E in realtà erano verdi”.