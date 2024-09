Incendio nel catanese morto un uomo e uno intossicato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una tragica vicenda si è verificata all’alba di oggi a Ramacca, in provincia di Catania, dove unha causato la morte di undi 62 anni e l’intossicazione di un’altra persona. Il dramma si è consumato in una palazzina disabitata situata in via Cola di Rienzo, dove un corto circuito potrebbe essere stato la causa del rogo. Secondo le prime ricostruzioni, l’deceduto, residente nella casa di fronte all’edificio in fiamme, sarebbe intervenuto nel tentativo di spegnere l’. Tuttavia, il denso fumo sprigionato dall’lo ha sopraffatto, causandone lo svenimento. Durante la caduta, avrebbe battuto la testa, circostanza che potrebbe aver aggravato la situazione. La seconda persona coinvolta, uno dei comproprietari dell’immobile, si trovava insieme all’al momento dell’incidente.