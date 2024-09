Ignazio Boschetto de Il Volo e Michelle Bertolini hanno detto sì | le foto delle nozze

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il 12 settembre è stato un giorno speciale per, noto tenore del gruppo musicale Il, e, chepronunciato il fatidico “sì” in una cerimonia si è svolta con rito civile, alla presenza di amici e parenti stretti, tra cui anche i colleghi del trio, Gianluca Ginoble e Piero Barone, chefesteggiato i neo sposi con affetto. Le prime immagini condivise sui social mostrano una cerimonia intima e delicata, in cui i protagonisti sono stati accolti da applausi, palloncini e rose bianche all’uscita dal comune., italo-venezuelana, ha indossato per l’occasione un elegante abito bianco corto, realizzato su misura dalla stilista Elisabetta Garuffi, mentre lo sposo ha optato per un classico completo nero senza cravatta, con camicia bianca.