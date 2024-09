Festival dell’Ingegneria | il Politecnico apre una porta sul futuro Tre giorni di eventi al Campus Bovisa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano, 13 settembre 2024 – I panel sull’intelligenza artificiale e le missioni spaziali, l’auto dele la città del domani. Ma anche le visite elettrizzanti al laboratorio di crash test, alla galleria del vento, alla camera anecoica. E, per i piccoli, una sfilza di attività, come “Costruisci la tua barca“ e la “Escape room matematica“. È ilInternazionaleche torna per la sua quarta edizione da oggi fino a domenica, aldeldi Milano. Trecostellati da incontri divulgativi, laboratori ed esperienze immersive, legati dal tema Technology for Humanity. Un percorso non rivolto solo ad addetti al settore ma aperto a tutti (adulti e bambini) che si articola in cinque cluster (Play, Grow, Make, Dream, Move).